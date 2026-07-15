На «Роза Хутор» пройдут открытые концерты ведущих этно-коллективов России

Фото: пресс-служба Роза Хутор

От ансамбля аутентичной русской музыки «Толока», исследующего фольклорное наследие регионов страны, до мультинационального коллектива OTYKEN, чьи видео набирают десятки миллионов просмотров. Выступления пройдут под открытым небом горного курорта — на площади у Ратуши, с видом на хребет Аибга. Вход на концерты — свободный.

18 июля программу откроет ансамбль «Толока». Коллектив изучает и возрождает нематериальное культурное наследие, собирая малоизвестные народные песни в разных регионах России. Кроме исследования и исполнения аутентичной музыки, артисты ансамбля работают в экспериментальных жанрах и сотрудничают с ведущими представителями современной культуры, среди которых звезда балета Диана Вишнева, коллектив musicAeterna, композиторы и музыканты Алексей Ретинский, Сюзанна Варнина, Никита Каменский. В 2026 году «Толока» вошел в число музыкантов российского павильона на 61-й Венецианской биеннале с проектом «Дерево укоренено в небе». В программе коллектива на «Роза Хутор» — песни, записанные во время фольклорных экспедиций в Белгородскую, Курскую, Липецкую области.

25 июля на открытой сцене «Роза Хутор» выступят сразу два коллектива, по-новому переосмысливающих национальные музыкальные традиции. Башкирское трио AY YOLA соединяет звучание традиционных инструментов с электронной музыкой, обращаясь к образам эпоса «Урал-Батыр». Каждая композиция — история о добре, любви, чести, внутренней силе. Группа OTYKEN представляет коренные народы Сибири. OTYKEN поют на хакасском, чулымском, русском языках и используют национальные музыкальные инструменты, сочетая этническое звучание с современной музыкальной эстетикой. Их трек «Legend» номинировался на премию Grammy.

В августе фестивальная программа на «Роза Хутор» продолжится выступлением Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье». 9 августа в концертном зале «Роза Холл» покажут спектакль «Финист — ясный сокол» — музыкально-пластическую постановку, вдохновлённую русскими народными сказками. 15, 19 и 20 августа на курорте выступят музыкальные и хореографические коллективы из Индии. Концерты, приуроченные ко Дню независимости страны, познакомят гостей с её культурными традициями.

События Международного фестиваля искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор» параллельно будут проходить и на федеральной территории. Помимо концертов, в фестивальной программе — студенческие спектакли, мастер-классы педагогов ГИТИСа, творческие встречи, образовательные и экопроекты, кинопоказы.

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