В Новороссийске пересмотрят дело о загрязнении земли строительным мусором

Дело вернули на пересмотр Фото из архива КП

В Новороссийске вернули на пересмотр дело о загрязнении земли строительным мусором. Об этом сообщает пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Иск к владельцу участка подало Черноморо-Азовское межрегиональное управление Росприроднадзора. В 2022 году специалисты провели проверку и выявили, что 5 975 кв. метров захламлено строительными отходами – объемом 1 911 кубометров.

Истец указал, что такое количество мусора в непредназначенном месте навредило почве и окружающей среде. Ущерб превысил 207 млн рублей.

Октябрьский районный суд Краснодара отказал в иске. В документах допущены технические ошибки, включая неверно указанный кадастровый номер участка. Суд решил, что доказательства нельзя положить в основу решения, так как в них указан участок, который не принадлежит ответчику.

Такое решение поддержала и апелляция. Тогда истец подал кассационную жалобу и указал, что летом 2025 года суд первой инстанции назначил комплексную судебную экспертизу участка. Эксперты загрязнений не нашли. Но управление указало на то, что почва до сих пор не восстановлена. Координаты участка в экспертизе, по словам истца, совпадают с теми, где брали пробы отходов для исследования.

Кассация назвала решения преждевременными, указав на совпадения в документах географических координат участка. Кроме того, суды не обратили внимание на то, что в других документах кадастровый номер верный.

Нижестоящие суды также не истребовали информацию для устранения сомнений и технических ошибок. А это нарушает положения закона.

Решение отменено и направлено на повторное рассмотрение.