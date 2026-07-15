Где в Анапе есть бензин 15 июля 2026

На всех АЗС ограничен отпуск топлива в канистры и другие емкости Фото: Андрей ГРЕЧАННИК. Перейти в Фотобанк КП

В Анапе сохраняется особый режим работы автозаправочных станций. По данным мэрии на 15 июля, в курортном городе функционируют 23 АЗС. При этом на большинстве станций действуют различные ограничения на отпуск топлива.

Так, на 12 АЗС по решению собственников горючее выдают исключительно по топливным картам либо только для спецтранспорта. На 22 станциях установлены лимиты на объем заправки в топливный бак — они различаются в зависимости от вида топлива и конкретной АЗС:

- на пяти станциях — АИ 92 и АИ 95 не более 30 литров;

- на четырех станциях — АИ 92, АИ 95 и ДТ не более 40 литров;

- на семи станциях — ДТ не более 50 литров;

- на четырех станциях — ДТ не более 60 литров;

- на одной станции — ДТ не более 200 литров.

Во всех АЗС курорта также действует запрет на отпуск топлива в канистры и любые другие емкости: заправка возможна только в топливный бак автомобиля.

По наличию марок топлива ситуация следующая: АИ 92 есть на всех 23 действующих АЗС, АИ 95 — на 20 станциях, дизельное топливо — на 19 АЗС, а АИ 100 представлен лишь на одной.

Власти отмечают, что опубликованные данные могут меняться в течение дня. Жителей Анапы просят не закупать топливо впрок, чтобы снизить нагрузку на АЗС, сократить очереди и обеспечить доступность горючего для всех автомобилистов.

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