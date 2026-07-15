Где в Сочи есть бензин 15 июля 2026

На 30 АЗС по решению собственников введены ограничения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи функционируют 50 АЗС, при этом на значительной части из них введены ограничения на отпуск топлива. Данные о работе автозаправок 15 июля предоставили в мэрии курорта.

Собственники 30 станций установили лимиты: горючее можно залить только в топливный бак автомобиля, причем объем не должен превышать 30 литров на одну машину.

Актуальная картина по наличию топлива выглядит так: дизельное топливо доступно на 39 АЗС, АИ 92 — на 30 станциях, АИ 95 — на 29, АИ 100 — на 23 АЗС. Сжиженный газ можно найти на 11 заправках.

Отдельные станции применяют дополнительные правила продажи. На одной АЗС сети «Лукойл» и двух станциях «Роснефть» топливо отпускают исключительно по топливным картам. Кроме того, на пяти АЗС «Лукойл» по картам продают только бензин — при этом дизельное топливо там доступно без карты.

В мэрии предупредили, что четыре АЗС сейчас не отпускают топливо, еще четыре находятся на плановом ремонте.

Работа заправок также зависит от сигналов воздушной тревоги. Согласно внутренним регламентам сетей, при звуке сирены АЗС временно прекращают обслуживание. После окончания тревоги станции выдерживают паузу в 15–20 минут. Если повторного сигнала нет, работа возобновляется в обычном режиме.

«Просьба не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж», – призвали в мэрии Сочи.

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