Команда Славянского района вышла в финал всероссийской игры «Зарница 2.0»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Молодежная команда «МЕТЕОР-1» из Славянского района Краснодарского края успешно преодолела окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» и пробилась в гранд-финал соревнований. Соревнования реализуются в рамках национального проекта «Молодежь и дети», рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Окружные состязания проходили в Волгограде. По итогам напряженных испытаний кубанский отряд, состоящий из активистов движения Юнармия, занял почетное третье место в общекомандном зачете. Этот результат гарантировал ребятам право представлять регион на финальном всероссийском этапе.

«Поздравляю команду «МЕТЕОР-1» с достойным результатом. Ребята отлично представили Кубань на окружном уровне, – прокомментировал успех юных патриотов руководитель департамента молодежной политики Краснодарского края Роман Дмитриев. – Полученный опыт станет для них важной ступенью личностного роста, а для других молодых людей – ярким примером того, что упорство, ответственность и любовь к Родине всегда приводят к высоким результатам».