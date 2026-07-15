Отрезало пути назад: в Сочи спасли девушек, застрявших на турмаршруте во время шторма

Фото: МКУ «Служба спасения города Сочи»

В Сочи сотрудники муниципальной службы спасения провели оперативную ночную операцию по эвакуации двух молодых туристок. Девушки оказались отрезанными от выхода с туристического маршрута из-за внезапного подъема уровня воды в реке Агура.

Сигнал о происшествии поступил дежурному в 19:35 14 июля. Две 20-летние подруги отправились на прогулку по турмаршруту в район слияния рек Агуры и Агурчика. Однако из-за резко испортившейся погоды, проливного дождя горная река разлилась, полностью заблокировав единственную известную девушкам обратную тропу. Ситуация усложнялась также быстро наступившей темнотой.

Спасатели оперативно выехали на место и прочесали маршрут. Девушек обнаружили в лесу возле фирменного информационного баннера службы спасения № 8.

«Туристки были благополучно сопровождены до места транспортной доступности. В 22:00 дежурная смена завершила поисково-спасательные работы и вернулась на базу», – рассказали в пресс-службе МКУ «Служба спасения города Сочи».

Медицинская помощь спасенным не потребовалась.

Спасатели напоминают, что перед выходом на любые природные и горные маршруты необходимо внимательно изучать прогноз погоды. Настоятельно рекомендуется трезво оценивать возможные риски и категорически избегать переходов через русла рек во время обильных осадков, так как уровень воды в них может подняться до критического за считанные минуты.

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