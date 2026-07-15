ФГИС ЕЦП НСПД: цифровой помощник в вопросах недвижимости

Федеральная государственная географическая информационная система «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (ФГИС ЕЦП НСПД) представляет собой отечественное геоинформационное программное обеспечение, созданное для работы с пространственными данными регионального и федерального значения. Подробнее о возможностях информационной системы рассказали эксперты филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю.

ФГИС ЕЦП НСПД – это платформа, которая объединяет и упорядочивает информацию о земельных участках, зданиях, сооружениях, административных границах, объектах культурного наследия, природных территориях, особых экономических зонах и других объектах.

Онлайн-площадка объединяет целый ряд сервисов, выполняющих различные функции, например: поиск земельных участков для развития туризма, подготовка схемы для индивидуального жилищного строительства и т.д.

С помощью сервиса «Мои объекты недвижимости» собственники могут получить детальную и актуальную информацию о принадлежащих им объектах недвижимости.

Сервис «Градостроительная проработка онлайн» предназначен для получения сводной информации о земельных участках или территориях, существующих территориальных зонах и ограничениях.

Воспользовавшись сервисом «Индивидуальное жилищное строительство», можно подготовить схематическое изображение расположения индивидуального жилого дома или садового дома на земельном участке с учетом требований законодательства для последующей подачи уведомления о начале и окончании строительства или реконструкции в уполномоченный орган.

Сервис «Земля для стройки» позволяет потенциальным инвесторам и заинтересованным гражданам выбрать из перечня объектов свободный земельный участок для строительства многоквартирного или индивидуального жилого дома.

Сервис «Согласование в стройке» дает возможность пользователям, не выходя из дома, получить согласование на размещение планируемого к строительству объекта на земельном участке.

«Сегодня ФГИС ЕЦП НСПД – это незаменимый цифровой помощник в вопросах недвижимости, который делает работу с объектами недвижимости максимально прозрачной, быстрой и удобной для всех, от обычного гражданина до крупного бизнес-сообщества. Важно, что платформа работает бесплатно, на российских сертификатах безопасности, но для использования некоторых функций может потребоваться регистрация через «Госуслуги»», − отметила начальник отдела обеспечения ведения и нормализации данных ЕГРН филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю Надежда Островерхова.

Без авторизации можно воспользоваться сервисом «Публичная кадастровая карта», который обеспечивает бесплатный доступ к сведениям Единого государственного реестра недвижимости и содержит различные тематические слои.

После авторизации через «Госуслуги» доступны все сервисы, полезные для работы с недвижимостью, такие как «Мои объекты недвижимости», «Земля просто», «Земля для стройки», «Земля для туризма», «Места малого бизнеса» и другие.

Подробнее ознакомиться с функционалом ФГИС ЕЦП НСПД возможно на официальном сайте площадки https://nspd.gov.ru.