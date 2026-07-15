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НовостиОбщество15 июля 2026 12:39

Начальником полиции в Красноармейском районе Кубани стал Алексей Платов

Бывший начальник апшеронской полиции возглавил ОМВД по Красноармейскому району
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Фото: max.ru/mvd23

Фото: max.ru/mvd23

В Красноармейском районе Краснодарского края назначен новый руководитель территориального отдела полиции. На эту должность вступил полковник полиции Алексей Платов. Личному составу ведомства его официально представил заместитель начальника регионального ГУ МВД России, начальник полиции, полковник полиции Олег Казахов.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в рамках торжественного мероприятия Олег Казахов поздравил Алексея Платова с назначением, пожелал ему успехов в службе и выразил уверенность, что под его руководством отдел добьется высоких результатов в борьбе с преступностью и обеспечении безопасности жителей района.

До этого назначения полковник Алексей Платов возглавлял Отдел МВД России по Апшеронскому району Краснодарского края.