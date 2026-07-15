«Пилар» построил для своих клиентов более 70 новых АМС на юге России

На инфраструктуре «Пилар» размещаются различные цифровые сервисы операторов связи и телерадиовещателей. Фото: пресс-служба «Пилар»

Южные регионы России сохраняют высокий объем строительства в структуре развития башенной инфраструктуры «Пилар». По итогам 2025 года компания направила 700 млн рублей на развитие сети АМС на юге и Северном Кавказе, а с начала текущего – ввела в эксплуатацию более 70 новых объектов.

Антенно-мачтовые сооружения были установлены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградской областях, а также в Республике Адыгее. Суммарно в управлении «Пилара» в макрорегионе «Юг» сегодня находится порядка 4000 АМС.

На инфраструктуре «Пилар» размещаются базовые станции и ретрансляторы, оборудование, системы мониторинга, промышленной связи и другие цифровые сервисы операторов связи и телерадиовещателей.

«Пилар» вышла в лидеры рынка инфраструктурных операторов, увеличив парк АМС на 22%. Все благодаря собственным бригадам строительно-монтажного управления (СМУ), которые обеспечивают комплексный монтаж и обслуживание на классических наземных мачтах, на крышах зданий и indoor-объектах. В регионах присутствия компании действуют более 35 специализированных бригад. Из них 10 базируются в макрорегионе «Юг» Т2.

Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара»:

«Такие масштабные проекты, как запуск сети T2 в Ставропольском крае и усиление покрытия в Краснодарском крае, требуют высокой готовности башенной инфраструктуры. Для «Пилара» это создание надежной основы, которая позволит операторам быстро масштабировать сети без дополнительных временных затрат на возведение собственных площадок».

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:

«Реализация проектов на юге России требует устойчивой партнерской модели, позволяющей одновременно работать в нескольких регионах и выдерживать заданные сроки строительства. Сотрудничество с «Пиларом» позволяет сохранять высокую скорость реализации инфраструктурных проектов и поддерживать единые стандарты качества на всей территории макрорегиона».

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