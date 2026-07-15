Ударил ножом в спину из-за отказа продать две бутылки пива: Житель Кубани напал на продавца

Мужчину задержали Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Курганинске перед судом предстанет 43-летний местный житель, совершивший жестокое нападение на сотрудницу продуктового магазина. Мужчине предъявлено обвинение в разбое с применением оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, инцидент спровоцировал банальный отказ. Житель Курганинска зашел в торговую точку и попросил отпустить ему две бутылки пива в долг. Получив отказ от продавца, покупатель достал нож и ударил им сотрудницу в спину.

Несмотря на полученное ранение, пострадавшей удалось выбежать из помещения на улицу и позвать на помощь очевидцев. В это время нападавший забрал с прилавка алкоголь и скрылся с места преступления.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, на период предварительного следствия его заключили под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия) завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. За нападение на продавца ради двух бутылок пива фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.