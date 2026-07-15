Зарплаты в строительстве на Кубани выросли до 125,9 тысячи рублей

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В первом полугодии 2026 года рынок труда Краснодарского края продемонстрировал усиление кадрового дефицита в ключевых отраслях экономики. Согласно данным аналитиков hh.ru, подготовленным для «Бизнес ФМ Краснодар», работодатели региона разместили 149,5 тыс. вакансий, в то время как соискатели — 321,2 тыс. резюме. Уровень конкуренции за рабочие места к июню снизился до 9,5 резюме на вакансию, что свидетельствует об усложнении поиска сотрудников.

Самый острый кадровый голод наблюдается в медицине, фармацевтике и розничной торговле: здесь на одно предложение о работе приходится всего 3–4 кандидата. В то же время избыток соискателей фиксируется в сферах консалтинга, массмедиа, юриспруденции и высшего менеджмента, где конкурс превышает 20 человек на место.

На фоне нехватки персонала медианная предлагаемая зарплата в крае выросла на 11%, достигнув 77 900 рублей. Наиболее значительный рост окладов зафиксирован в строительном секторе — здесь заработки увеличились на 26%, составив в среднем 125 900 рублей. В сфере добычи сырья предлагаемые выплаты выросли на 15%, до 107 200 рублей.

Топ самых востребованных профессий в регионе возглавили менеджеры по продажам, продавцы-кассиры, повара, водители и врачи. Примечательно, что в десятку лидеров впервые вошли курьеры и разнорабочие, вытеснив из рейтинга операторов кол-центров и официантов.