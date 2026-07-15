Новосибирская мотоциклистка проехала более 112 тыс. километров по миру

Фото: Горсайт

Опытная мотопутешественница из Новосибирска Анастасия Дик за 11 лет увлечения байками преодолела более 112 тысяч километров, посетив десятки стран и регионов России. Своей историей о жизни в дороге и любви к скорости сибирячка поделилась с порталом «Горсайт».

Путь Анастасии в мир мотоциклов начался в 2014 году после яркого романа с каскадером из Колумбии. Вернувшись из Латинской Америки, девушка решила сама сесть за руль, чтобы прочувствовать ту свободу, о которой рассказывал её избранник. Свой первый дальний вояж на Алтай она совершила на городском байке Honda CB400, но вскоре пересела на мощный тур-эндуро Honda Africa Twin, на котором путешествует последние шесть сезонов.

География поездок Анастасии впечатляет: трижды она доезжала до Монголии и Грузии, дважды посещала Казахстан, Киргизию и Турцию, проехала по Памирскому тракту в Таджикистане, побывала в Узбекистане и Армении. В Индии сибирячка также передвигалась на арендованном байке. Внутри России ее маршруты пролегали от Владивостока до Мурманска, через Кавказ, Крым и Байкал.

В дорогу Анастасия всегда берет палатку, спальник и набор инструментов для мелкого ремонта. По словам путешественницы, самое важное — качественная подготовка техники перед стартом. Несмотря на трудности — от шестичасовых переходов по колено в грязи в горах Грузии до проблем с оформлением документов на границах — Анастасия отмечает гостеприимство местных жителей во всех странах, которые встречали её угощениями и помощью.

Сейчас сибирячка продолжает одиночное путешествие по Турции. Главной мечтой Анастасии остается возвращение в Латинскую Америку, в частности в Аргентину и Патагонию, но это путешествие она планирует совершить уже не в одиночку, а с будущим спутником жизни.