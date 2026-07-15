В Сочи разработают проект стабилизации грунта после оползня на улице Вишневой

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Мэр Сочи Андрей Прошунин провел выездное совещание на улице Вишневой, где в начале года из-за обильных и затяжных осадков активизировался оползневой процесс. Глава города вместе с экспертами обсудил технические решения для стабилизации аварийного склона.

Специалисты сошлись во мнении, что существующая подпорная стена, возведенная на этом участке еще в 2002 году, изначально была построена с нарушениями и не отвечала необходимым защитным требованиям. Локальные меры, которые пыталась предпринять управляющая компания, не принесли результата – остановить подвижку грунта собственными силами коммунальщикам не удалось.

Андрей Прошунин поручил профильным ведомствам городской администрации в кратчайшие сроки подготовить комплексный план инженерных работ по укреплению и стабилизации данного склона. В свою очередь, районной администрации поручено вести круглосуточный мониторинг ситуации.

По словам мэра, жильцы многоквартирного дома, расположенного в непосредственной близости от оползневого очага, сейчас находятся в полной безопасности.

«Безопасность людей остается нашей главной задачей, все дальнейшие решения будут приниматься с учетом минимизации рисков, — прокомментировал Андрей Прошунин. — В целом по Сочи на постоянном контроле находится более 2,5 тысячи оползневых процессов. Для каждого должна быть разработана индивидуальная программа и заложены средства на дорогостоящие защитные мероприятия. В каждом случае главное не только устранить последствие, но и найти причину случившегося, разработать меры по предупреждению повреждений инфраструктуры в будущем».

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