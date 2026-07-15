Философия уюта: в микрорайоне «Самолёт» открылись шоурумы в скандинавском стиле

Фото: пресс-служба ГК DOGMA

Квартиры выполнены в скандинавском стиле, который отличается лаконичностью, использованием натуральных материалов и светлых тонов в интерьере.

Шоурумы – это полностью готовые двух- и трехкомнатные квартиры площадью 51,7 и 82,5 кв. метров соответственно. Они наглядно покажут клиентам планировки, возможный вариант интерьера, расположение мебели и качество используемых материалов.

Квартиры оформили в скандинавском стиле. Его основа – философия уюта, функциональности и света. В интерьере он отличается определенной сдержанностью и лаконичностью. Именно поэтому помещения сделаны в светлых тонах, с использованием экологичных и натуральных материалов. В отделке присутствуют дерево, лён и хлопок.

Белый цвет – основной в скандинавском стиле. Он выступает в качестве чистого листа, где каждый элемент интерьера не остается незамеченным и играет свою роль в общей картине. Сама лёгкость и простота заключается в использовании большого количества светлых оттенков и естественного света. Приветствуются также различные пастельные цвета: от нежно голубого до бежевого.

«Наглядность и реалистичность – основные составляющие шоурумов. Этот инструмент помогает покупателям «почувствовать» будущее жилье, быстрее и легче определиться с выбором. Для нас важно, чтобы клиенты увидели всю наполненность и даже те мелочи, которые не всегда бросаются в глаза. Например, экологичные материалы в дизайне или продуманное расположение розеток», – отметил Алексей Некрасов, директор по продажам ЮФО ГК DOGMA.

Новые шоурумы дополнят уже действующие в микрорайоне демонстрационные квартиры: студию и двухкомнатную евро-формата. Теперь клиенты могут оценить четыре разные планировки, продумать расположение мебели и подобрать подходящий для себя вариант.

Побывать в шоурумах можно ежедневно с 9:00 до 21:00 по предварительной записи в офисе продаж микрорайона «Самолёт» по адресу: Краснодар, ул. Константина Гондаря, 105 или по телефону 8 (861) 213-81-30.

ЖК «Самолет» - Застройщик: ООО Специализированный застройщик «Догма-5». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

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