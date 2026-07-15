Врач из Краснодара объяснила, кому полезен дневной сон

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Дневной сон может быть как эффективным способом восстановления сил, так и причиной хронической бессонницы, если не соблюдать меру. О том, как правильно организовать отдых в светлое время суток, рассказала врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Екатерина Гузман в интервью телеканалу «Краснодар».

По словам специалиста, распространенный миф о том, что каждому человеку жизненно необходимо спать ровно восемь часов, не имеет под собой медицинских оснований. Потребность в отдыхе индивидуальна и зависит от генетики, возраста, общего состояния здоровья и образа жизни. Основным индикатором того, что человек высыпается, является его самочувствие и уровень работоспособности в течение дня.

Екатерина Гузман пояснила, что кратковременный дневной отдых продолжительностью от 20 до 30 минут помогает повысить концентрацию, улучшить настроение и восстановить ресурсы организма. Однако регулярный сон днем длительностью более часа может негативно сказаться на качестве ночного отдыха, затрудняя процесс засыпания вечером.

Врач подчеркнула, что людям, уже имеющим проблемы с ночным сном, дневные «тихие часы» лучше исключить из графика до тех пор, пока ночной режим не будет полностью нормализован. Признаками того, что привычку спать днем пора пересмотреть, являются вечерняя бессонница и ощущение «разбитости» по утрам. Здоровый сон базируется на стабильном графике, который позволяет организму полноценно восстанавливаться.