Нефтепродукты убрали между портом «Кавказ» и поселком Ильич в Темрюкском районе

Азовское море Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На побережье Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов. В Темрюкском районе специалисты завершили уборку мазутных фракций на участке между портом «Кавказ» и поселком Ильич. Весь собранный загрязненный грунт отправят на специализированное предприятие для последующей безопасной утилизации, сообщили в оперштабе Кубани.

В то же время в этом же районе был зафиксирован очаг загрязнения на участке протяженностью около 1,3 км между поселком Кучугуры и станицей Голубицкой. Там спасатели и сотрудники местной администрации ликвидируют точечные выбросы нефтепродуктов размером от 1 до 5 см.

Параллельно масштабные работы развернуты в Приморско-Ахтарском муниципальном округе. На сегодняшний день спасателям удалось полностью очистить около 750 квадратных метров береговой полосы. Для предотвращения повторного выноса мазута на сушу специалисты дополнительно установили 800 метров защитных боновых сетей. В ликвидации последствий здесь задействована группировка сил министерства ГО и ЧС Краснодарского края, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и регионального управления МЧС — всего 139 специалистов и 21 единица спецтехники.

«К работам на участках в Темрюкском районе и Приморско-Ахтарском округе не привлекают волонтеров», — рассказали в региональном оперштабе.

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