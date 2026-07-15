В Сочи курьер присвоил ювелирные украшения из посылки и подарил их знакомым

Фото: Ольга ЮШКОВА

В Сочи полицейские задержали 24-летнего жителя Астрахани, подозреваемого в краже ювелирных украшений во время их доставки. О пропаже посылки стоимостью 12 тысяч рублей в правоохранительные органы заявил представитель местного ювелирного магазина, сообщает Южный Федеральный со ссылкой на пресс-службу УВД по городу Сочи.

Как установили оперативники, после получения заказа курьер решил присвоить содержимое посылки — два браслета. В ходе следствия выяснилось, что похищенные драгоценности молодой человек преподнес в качестве подарков своим знакомым.

Благодаря анализу записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции быстро вышли на след подозреваемого и задержали его. В настоящий момент украшения изъяты и возвращены законному владельцу.

В отношении курьера возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). За попытку сделать подарок за чужой счет астраханцу грозит до пяти лет лишения свободы.