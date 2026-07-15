СКЖД отметит День железнодорожника благотворительным забегом в формате онлайн

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД.

Северо-Кавказская железная дорога отметит День железнодорожника благотворительным забегом «Достигая цели!». Он пройдет в формате онлайн, поэтому присоединиться к беговому мероприятию может любой житель юга России.

В этом году любителям бега предлагаются на выбор три дистанции. Дети могут пробежать 500 м. Подростки и взрослые 1520 м или 5 км. Отдельная дисциплина предусмотрена для любителей водных видов спорта, это SUP гонка на 1 км. Соревнования по заплыву на досках пройдут впервые.

Пробежать или проплыть выбранную дистанцию можно в любом месте и в любое время. Для участия в мероприятии нужно пройти регистрацию на странице забега, внести взнос, скачать памятку и действовать по прописанному в ней регламенту.

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД.

Отметим, что организаторами благотворительного забега «Достигая цели!» выступают Северо-Кавказская железная дорога и Благотворительный фонд «Линия жизни».

Средства от регистрационных сборов будут направлены на лечение тяжелобольных детей. В 2026 году участники события помогают собрать нужную сумму на реабилитацию 16-летнему Егору из Ставропольского края, который является подопечным фонда «Линия жизни». Также сделать пожертвование на лечение ребенка может любой желающий, для этого на странице забега есть раздел «Не бегу, но помогаю».

Напомним, что празднования Дня железнодорожника в формате благотворительного забега проходят с 2017 года. За это время удалось собрать средства на лечение более 10 детей.

Узнать подробную информацию и зарегистрироваться на участие в забеге можно по ссылке.

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