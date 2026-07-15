В Краснодаре свыше 1,5 тысячи педагогов получают выплату на погашение ипотеки

В Краснодаре более 1500 педагогов получают ежемесячную выплату на погашение ипотеки Фото: Архив "КП".

В Краснодаре более 1,5 тысячи педагогических работников пользуются муниципальной поддержкой в виде ежемесячной компенсации платежей по ипотеке. Как сообщил мэр города Евгений Наумов, с прошлого года размер этой выплаты увеличили с 20 до 25 тысяч рублей.

«Лето — время приема школьников и студентов в учебные заведения. Одновременно со строительством учреждений ведем набор учеников и педагогического состава», — рассказал Евгений Наумов.

В частности, на сегодняшний день от родителей будущих первоклассников принято уже более 18 тысяч заявлений.

Для привлечения в школы новых квалифицированных кадров администрация Краснодара развивает систему льгот. Помимо ипотечных компенсаций, с прошлого года в городе запущена программа целевого обучения будущих учителей и воспитателей. Ожидается, что в 2028 году штаты краснодарских школ и детских садов пополнят 94 подготовленных по этой программе специалиста (52 учителя начальных классов и 42 дошкольных педагога). Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Ознакомиться со всеми мерами социальной поддержки для педагогического состава можно на специализированном интернет-ресурсе «Работа для педагогов в Краснодаре». Также получить оперативную консультацию по вопросам трудоустройства и льгот можно по телефону горячей линии городского департамента образования: 8 (918) 024-94-80.