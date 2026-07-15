В Госдуме предложили снизить налог на прибыль за наем новых сотрудников

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Депутат фракции КПРФ в Государственной думе Георгий Камнев выступил с инициативой по стимулированию рынка труда через налоговые льготы. Парламентарий предложил снизить ставку налога на прибыль с текущих 25% до 20% для тех компаний, которые активно расширяют штат и нанимают новых специалистов, пишет NEWS.RU.

По словам Камнева, в условиях роста издержек на логистику, сырье и энергоресурсы предприятия вынуждены экономить на персонале, что негативно сказывается на общей экономической ситуации. «Лучше стимулировать компании расширять штат, чем искать средства на пособия», — пояснил депутат свою позицию в беседе с журналистами.

Согласно предложению, льготу планируется предоставлять при соблюдении ряда условий: найме определенного количества сотрудников, установлении им конкурентной рыночной зарплаты и сохранении численности персонала в течение установленного срока.

Кроме того, Камнев предложил дополнительно связать налоговые преференции с наймом родителей, воспитывающих детей до 14 лет. По мнению депутата, в настоящее время работодатели нередко опасаются принимать в штат сотрудников с маленькими детьми из-за возможных социальных обязательств, однако государственная поддержка может изменить этот подход и повысить уровень трудоустройства этой категории граждан.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение внести поправки в налоговое законодательство, касающиеся упрощенной системы налогообложения для малого бизнеса, что призвано поддержать предпринимателей в текущих экономических реалиях.