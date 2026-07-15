Женщина за рулем «Рено» погибла в ДТП с электроопорой в Тимашевском районе

Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Краснодарского края

В Тимашевском районе Краснодарского края устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом. Трагедия произошла ранним утром 15 июня на автомобильной дороге Роговская – Гречаная Балка – Новониколаевская.

По предварительным данным Госавтоинспекции Краснодарского края, около 04:40 55-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Рено Логан», превысила безопасный скоростной режим. В результате водитель потеряла контроль над управлением, иномарка вылетела с проезжей части и на полной скорости врезалась в опору линии электропередач.

Удар оказался настолько сильным, что полученные водителем травмы оказались несовместимыми с жизнью. Женщина скончалась на месте происшествия.

Госавтоинспекция Тимашевского района в очередной раз призывает всех участников дорожного движения к предельной бдительности на дорогах. Водителям настоятельно рекомендуют строго соблюдать установленный скоростной режим и всегда корректировать скорость в зависимости от видимости, состояния дорожного полотна и конкретных метеоусловий.

«Обстоятельства ДТП уточняются», – прокомментировали в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.