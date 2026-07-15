На водоемах Кубани погибли три человека за сутки

Три человека погибли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае за минувшие сутки зафиксированы три случая гибели людей на водоемах, среди них также оказался 17 летний подросток. Данные об этом сообщили в пресс службе ГУ МЧС России по региону.

Спасатели отмечают, что многие трагедии можно было бы избежать, если бы отдыхающие соблюдали базовые правила безопасности. В ведомстве акцентируют внимание на том, что купаться следует исключительно на официальных пляжах, где организовано дежурство экстренных служб. При этом во многих водоемах региона купание запрещено, а причины могут быть разными: от опасных особенностей рельефа дна до несоответствия воды санитарным нормам.

Среди основных рекомендаций МЧС – полный отказ от употребления алкоголя во время отдыха у воды, запрет на заплывы за буйки и приближение к судам. Отдельная рекомендация касается любителей сапбордов и других надувных плавсредств: им настоятельно советуют не выходить за пределы пляжных зон и обязательно надевать спасательные жилеты.

Родителей просят ни на минуту не оставлять ребенка без присмотра у воды, регулярно напоминать ему о правилах поведения на водоемах и самим демонстрировать безопасное поведение, поскольку личный пример взрослых играет большую роль.

«Помните: безопасность детей — зона вашей личной ответственности!» — говорится в сообщении ведомства.

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