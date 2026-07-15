Краснодарский край принял более 3,2 миллиона туристов с начала 2026 года

Отдыхающие в Сочи Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Промежуточные итоги курортного сезона подвели на совещании под председательством вице-губернатора Александра Руппеля. В обсуждении приняли участие представители профильных министерств и ведомств, включая Минкурортов, Департамент потребительской сферы, Роспотребнадзор, ГИМС ГУ МЧС России по краю, ЗСК, а также главы муниципалитетов.

«Краснодарский край подтверждает статус одного из ключевых туристических центров страны. Несмотря на беспрецедентные вызовы текущего года, мы удерживаем позиции в лидерах общероссийского рейтинга. Летний сезон продолжает набирать обороты, поэтому наша задача — максимально сосредоточиться на обеспечении качественного, безопасного и насыщенного отдыха для гостей края», — отметил Александр Руппель.

По данным Минэкономразвития России, за первые пять месяцев года Кубань заняла второе место в стране с показателем 3,2 миллиона поездок. Выше показатель только у Москвы, которую посетили 5,2 миллиона туристов.