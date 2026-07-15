Анапа приняла более 830 тысяч туристов с начала 2026 года

Отдыхающие купаются в Черном море. Фото: Максим ПЕСКОВ. Перейти в Фотобанк КП

К середине лета туристический поток в Анапу превысил 830 тысяч человек. На данный момент на курорте одновременно отдыхают около 126 тысяч гостей, сообщила глава города Светлана Маслова.

По словам Масловой, в городе функционируют около 1600 объектов размещения. Средняя загрузка гостиниц составляет 65%, при этом санатории заполнены на 80%, а детские здравницы — примерно на 50%.

Инфраструктура курорта предлагает широкий выбор досуга: работают 17 туристических организаций и более 100 экскурсионных бюро. Гостям доступны 40 объектов показа (включая 15 площадок агротуризма) и 108 разнообразных маршрутов.

Параллельно продолжается благоустройство побережья. На песчаных пляжах завершается формирование чистого слоя песка — специалисты отсыпают последний участок в селе Витязево. Также ведется работа по обеспечению безопасности: из опасной зоны уже выведено 84 пляжные территории.

Напомним, что ранее «КП» - Кубань» рассказала, что Краснодарский край принял более 3,2 миллиона туристов с начала 2026 года. Это позволило занять второе месте в рейтинге наиболее привлекательных для туристов регионов.