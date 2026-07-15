Пропавший грибник найден живым в горах Краснодарского края

Спасатели нашли грибника у горы Шахан после ночных поисков. Фото: пресс-службы министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Вечером 14 июля в Псебайский отряд «Кубань-СПАС» поступил экстренный вызов: мужчина ушел в лес в районе села Солёное и не вернулся домой. Знакомые грибника рассказали, что он решил совместить отдых с тихой охотой.

Однако после обеда погода резко ухудшилась: начался ливень, ручьи разлились, и мужчина сбился с привычного маршрута. Тревогу забила супруга, когда муж не вернулся к назначенному времени.

Поисковая операция продолжалась всю ночь. Спасателям пришлось работать в условиях полной темноты, проливного дождя и грозы. Мужчину обнаружили в 07:30 утра у горы 4-й Шахан. Благодаря жизненному опыту он смог благополучно переждать непогоду, поэтому медицинская помощь ему не потребовалась. Об этом рассказали в пресс-службе министерства ГО и ЧС Краснодарского края.