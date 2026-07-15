В Краснодаре почтили память защитников Пашковской переправы

В Краснодаре чтут память защитников Пашковской переправы. Фото: krd.ru

В Краснодаре отмечают шестилетие со дня присвоения Пашковской переправе почетного звания Краснодарского края «Рубеж воинской доблести». Именно в этот день по ходатайству городской Думы Краснодара Законодательное Собрание края приняло соответствующее постановление, закрепив за этим историческим местом статус символа мужества.

«В честь памятной даты жители Карасунского округа возложили цветы к мемориалу. В своих выступлениях депутат Законодательного Собрания края Игорь Брагарник и заместитель главы администрации округа Олег Здрок подчеркнули исключительную важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений», – сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В торжественной церемонии приняли участие представители ветеранских организаций, общественности, председатели ТОС и руководители территориальных центров.

Память о героях передается и подрастающему поколению: в школьных музеях Карасунского округа прошли «Уроки мужества», приуроченные к экспозициям, посвященным защитникам Пашковской переправы.

В августе 1942 года, в разгар Великой Отечественной войны, переправа оставалась единственным связующим звеном через реку Кубань, играя ключевую стратегическую роль в обороне Краснодара. В память о подвиге советских воинов здесь возведен мемориальный комплекс, открытый 8 мая 2020 года.