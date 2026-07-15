Шумный скутер и подросток-водитель стали причиной конфликта во дворе Армавира

Родители защитили сына в конфликте с жильцами дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В дежурную часть ОМВД России по г. Армавиру поступило заявление о бытовом конфликте, произошедшем во дворе многоквартирного дома на улице Сочинской.

По предварительным данным, причиной раздора стал 17-летний подросток, который передвигался по двору на скутере без глушителя. Шум от неисправного транспортного средства вызвал возмущение жильцов. Недовольные соседи пришли жаловаться к родителям несовершеннолетнего, но те встали на защиту сына.

В настоящее время правоохранители проводят проверку. Все лица, нарушившие общественный порядок или правила дорожного движения, будут привлечены к ответственности.