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НовостиПроисшествия15 июля 2026 18:03

Шумный скутер и подросток-водитель стали причиной конфликта во дворе Армавира

В Армавире полиция разбирается в причинах конфликта между соседями
Евгения ХАЛИКОВА
Родители защитили сына в конфликте с жильцами дома

Родители защитили сына в конфликте с жильцами дома

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В дежурную часть ОМВД России по г. Армавиру поступило заявление о бытовом конфликте, произошедшем во дворе многоквартирного дома на улице Сочинской.

По предварительным данным, причиной раздора стал 17-летний подросток, который передвигался по двору на скутере без глушителя. Шум от неисправного транспортного средства вызвал возмущение жильцов. Недовольные соседи пришли жаловаться к родителям несовершеннолетнего, но те встали на защиту сына.

В настоящее время правоохранители проводят проверку. Все лица, нарушившие общественный порядок или правила дорожного движения, будут привлечены к ответственности.