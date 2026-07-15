На Кубани заблокировали 374 аккаунта с незаконным контентом

В регионе усиливают контроль за безопасностью в соцсетях Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Кубани с начала года заблокировали 374 аккаунта с противоправным контентом. Специалисты Департамента молодежной политики Краснодарского края выявили в сети сотни профилей, нарушающих закон. Об этом сообщила вице-губернатор региона Елена Воробьева.

По словам вице-губернатора, обеспечение информационной безопасности молодежи в соцсетях сегодня является приоритетной задачей. Власти Кубани совместно с силовыми ведомствами проводят масштабную профилактическую работу. Важную роль в этом процессе играет отдел цифровой безопасности при Департаменте молодежной политики, созданный в 2023 году. Используя современные программно-аппаратные средства мониторинга, сотрудники находят страницы, распространяющие экстремистские и террористические материалы, пропаганду наркотиков и контент криминальных субкультур. Все выявленные данные незамедлительно передаются в правоохранительные органы.

«Сегодня наша ключевая задача — научить молодежь правильно ориентироваться в цифровом пространстве. Важно, чтобы ребята умели распознавать манипуляции и знали, куда обратиться, чтобы обезопасить себя и своих близких», — подчеркнула Елена Воробьева.

Развитие цифровой грамотности станет одной из ключевых тем и ближайших мероприятий региона. Так, 20 июля в Северском районе стартует юбилейный форум «Регион 93». Первая тематическая смена под названием «Миссия — расширять возможности» объединит блогеров, журналистов, молодых предпринимателей и инноваторов. Значительная часть программы будет посвящена вопросам кибербезопасности.