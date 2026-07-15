В небе над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря сбили дроны

Украинские беспилотники не прорвали оборону российских регионов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В течение дня, с 08:00 до 21:00 по московскому времени, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Противник сделал ставку на массированное применение дронов-камикадзе, стремясь перегрузить ПВО, однако слаженная работа расчетов позволила купировать угрозу на дальних подступах.

Эксперты отмечают, что использование беспилотников остается для киевского режима одним из немногих способов нанесения ударов вглубь территории. В ответ на это российские силы наращивают плотность эшелонированной ПВО, особенно в южных и центральных областях, а также совершенствуют тактику обнаружения малоразмерных целей.