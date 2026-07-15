В Анапе из-за беспилотной угрозы включили сирены оповещения населения

В Анапе объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Анапе объявлена экстренная угроза. Сирены воздушной тревоги прозвучали в 21:41 по московскому времени. Оперативный штаб Кубани призвал жителей и туристов немедленно найти укрытие. Власти просят сохранять спокойствие и строго следовать инструкциям: перекрыть газ и электричество, держаться подальше от окон и не приближаться к возможным обломкам.

По данным мэрии, системы ПВО и радиоэлектронной борьбы приведены в полную боевую готовность. В небе со стороны Черного моря замечены беспилотники малого радиуса действия. Режим тревоги действует по всему району, включая прибрежную зону и сельские территории.

В целях безопасности водителям предписано немедленно остановиться, покинуть автомобили и найти укрытие в зданиях или естественных углублениях. Движение общественного транспорта временно приостановлено, летние веранды кафе и ресторанов закрыты. Экстренные службы работают в усиленном режиме и круглосуточно мониторят ситуацию.