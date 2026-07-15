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НовостиПроисшествия15 июля 2026 19:27

Певец SHAMAN исполнил «Я русский» после отмены угрозы БПЛА в Сочи

SHAMAN прервал концерт в Сочи из-за беспилотной угрозы
Евгения ХАЛИКОВА
SHAMAN поблагодарил поклонников за поддержку в Сочи

SHAMAN поблагодарил поклонников за поддержку в Сочи

Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Концерт SHAMAN в Сочи прервали из-за угрозы атаки БПЛА. Вечернее выступление артиста в городе-курорте 14 июля пришлось приостановить в целях безопасности. Причиной послужило предупреждение о возможной атаке беспилотников.

Однако вскоре после отмены сигнала тревоги зрители вернулись в зал, и певец продолжил программу.

SHAMAN вышел к публике и акапельно исполнил хит «Я русский», под который зал дружно подпевал артисту. Во время исполнения певец держал российский флаг и поблагодарил поклонников за поддержку. После Сочи артиста ждут в Геленджике и в Анапе.