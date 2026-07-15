В Сочи предприятие по обращению с ТКО оптимизирует производство

Методы бережливого производства на службе экологии Сочи Фото: Эдуард Абрамов. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи оптимизируют работу предприятия по обращению с ТКО. Компания начала внедрение технологий бережливого производства в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Руководство планируют пересмотреть систему мотивации персонала и оптимизировать рабочие процессы.

По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, сегодня на Кубани подобные методики применяют уже 429 компаний.

«Для предприятия сферы обращения с отходами это означает повышение качества сортировки вторсырья, сокращение простоев и снижение издержек. Уверен, что эти изменения напрямую улучшат качество услуг для жителей», — подчеркнул Юртаев.

Как сообщает пресс-служба министерства экономики края, сотрудников уже ознакомили с основами бережливого производства, а в ближайшее время для них проведут серию специализированных тренингов. Для глубокого анализа и визуализации процессов компания планирует использовать метод картирования.