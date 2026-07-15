«Движение Первых» объединило 450 тысяч детей Кубани за четыре года

«Движение Первых» за 4 года объединило 450 тысяч детей Кубани Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Движение Первых» отмечает четырехлетие. За это время масштабная организация объединила миллионы ребят по всей стране, а в Краснодарском крае число ее участников превысило 450 тысяч человек.

Сегодня в России участниками «Движения Первых» стали более 15 миллионов человек. Это дети и подростки, которые активно участвуют в общественной жизни, реализуют собственные проекты, развиваются в творчестве, спорте, волонтерстве и делают первые шаги в выборе будущей профессии.

На Кубани работа движения охватывает даже самых юных жителей: первичные отделения уже открыты в 78 детских садах. Здесь воспитанников учат работать в команде, дружить, проявлять инициативу и не бояться новых вызовов.

«Когда мы с коллегами из „Единой России“, депутатами Госдумы и членами Совета Федерации работали над законом о „Движении Первых“, нашей целью было создать для каждого ребенка в стране понятную точку входа в полезную, интересную и созидательную деятельность», — отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Участники движения могут реализовать любые идеи — от медиапроектов до спортивных достижений, участвовать в походах и образовательных программах, раскрывая свои таланты и приобретая первый значимый социальный опыт.