В Динской обновляют водопроводные сети по нацпроекту

Завершается ремонт водопровода на улице Комсомольской Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В станице Динской капитально обновят водопроводные сети. Работы по модернизации инфраструктуры идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». По словам министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Дениса Сорокалетова, специалисты ведут ремонт на участке улицы Комсомольской — от улицы Шевченко до улицы Гоголя.

«Мы уже заменили аварийные участки труб, привели в порядок смотровые колодцы и устранили засоры. Эти меры позволили заметно снизить количество аварий на отдельных сегментах сети», — сообщил глава министерства.

Как отмечает пресс-служба ведомства, модернизация систем водоснабжения позволит значительно сократить число инцидентов, стабилизировать напор и обеспечить бесперебойную подачу воды даже в периоды пиковых нагрузок.