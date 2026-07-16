Крымский мост перекрывали почти на 5 часов в ночь на 16 июля

Крымский мост Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Движение автотранспорта по Крымскому мосту в ночь на 16 июля перекрывали почти на пять часов. О том, что проехать по нему нельзя, в канале Информационного центра по автомобильным дорогом и ситуации на автоподходах к Крымскому мосту сообщили в 00:15.

Тех, кто находился в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – сообщили в 5 утра.

К тому момент в очереди на ручной досмотр скопилось 700 машин. Со стороны Тамани (Краснодарский край) находилось 500 авто, время ожидания составляло около двух часов. Со стороны Керчи (Крым) в очереди стояло 200 транспортных средств, а ждать проезда, по продувательным подсчетам, около часа.

По данным на 7:00 ситуация стабилизировалась. Со стороны Керчи проезд свободный. А со стороны Тамани очередь уменьшилась до 200 автомобилей. Время ожидания составляет около часа.

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