На Кубани суд удовлетворил иск Роспотребнадзора к продавцу испорченных БАДов

Суд удовлетворил исковые требования ведомства Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю через суд добилось запрета на продажу просроченных биологически активных добавок в Динском районе. Нарушение со стороны местного индивидуального предпринимателя выявили с помощью государственной системы маркировки «Честный знак».

Специалисты территориального отдела ведомства во время дистанционного мониторинга безопасности обнаружили, что бизнесмен регулярно допускал реализацию специализированной пищевой продукции и БАДов с истекшим сроком годности.

Чтобы пресечь опасную торговлю и защитить здоровье покупателей, Роспотребнадзор обратился в Динской районный суд с иском.

Рассмотрев материалы дела, суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. Индивидуального предпринимателя обязали прекратить противоправные действия и строго соблюдать правила торговли, исключив попадание просроченных биодобавок на прилавки.

По решению суда нарушитель также обязан публично довести информацию о данном процессе до своих клиентов. В течение десяти дней после вступления вердикта в законную силу предприниматель должен разместить копию судебного решения на информационном стенде («уголке потребителя») в своей торговой точке. Кроме того, с бизнесмена взыскана государственная пошлина в размере 3 тысяч рублей в бюджет Динского района, сообщает Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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