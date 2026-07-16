Часть Карасунского округа Краснодара осталась без света из-за энергоаварии

Фото: Архив "КП".
Утром 16 июля в Карасунском внутригородском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроснабжения. В результате локального технологического сбоя без света остался ряд жилых домов и социальных объектов.
Как сообщили в Единой диспетчерской службе Краснодара, в зону отключения попали потребители, проживающие на следующих улицах:
- ул. Алтайская;
- ул. Волжская;
- ул. Димитрова;
- ул. Днепровская;
- Карасунский проезд;
- ул. Селезнева;
- ул. Стасова;
- ул. Уральская.
На месте происшествия уже сосредоточены силы аварийно-восстановительной бригады. Специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления подачи ресурса в дома краснодарцев.
Для уточнения информации о ходе ремонтных работ и примерных сроках подачи электричества жители могут обратиться в ЕДДС города Краснодара по телефонам: 050 или 8 (861) 214-33-36. Актуальные сведения об оперативной обстановке также регулярно размещаются в официальном канале службы в мессенджерах.