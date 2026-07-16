Часть Карасунского округа Краснодара осталась без света из-за энергоаварии

В Краснодаре без света остались восемь улиц в Карасунском округе Фото: Архив "КП".

Утром 16 июля в Карасунском внутригородском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроснабжения. В результате локального технологического сбоя без света остался ряд жилых домов и социальных объектов.

Как сообщили в Единой диспетчерской службе Краснодара, в зону отключения попали потребители, проживающие на следующих улицах:

- ул. Алтайская;

- ул. Волжская;

- ул. Димитрова;

- ул. Днепровская;

- Карасунский проезд;

- ул. Селезнева;

- ул. Стасова;

- ул. Уральская.

На месте происшествия уже сосредоточены силы аварийно-восстановительной бригады. Специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления подачи ресурса в дома краснодарцев.

Для уточнения информации о ходе ремонтных работ и примерных сроках подачи электричества жители могут обратиться в ЕДДС города Краснодара по телефонам: 050 или 8 (861) 214-33-36. Актуальные сведения об оперативной обстановке также регулярно размещаются в официальном канале службы в мессенджерах.