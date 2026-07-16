Над Краснодарским краем и другими регионами России сбили 375 дронов ВСУ за ночь

Архивное фото Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 16 июля российские средства противовоздушной обороны ликвидировали над территорией страны более трех сотен дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 21:00 15 июля до 8:00 16 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 375 украинских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении ведомства.

Беспилотники сбили над Краснодарским краем, Азовским и Черном морями, Ставропольским краем, Крымом, Московским регионом и целым рядом областей: Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Саратовской, Тульской, Тверской, Ярославской.

В Министерстве обороны России уточнили, что все сбитые БПЛА были самолетного типа.

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