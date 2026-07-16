Каждый третий житель Кубани думал об увольнении в первые месяцы работы

Треть сотрудников задумывалась об уходе с новой работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Значительная часть сотрудников в Краснодарском крае уже на старте карьеры задумывается о смене места работы. Об этом сообщает исследование, проведенное платформой hh.ru и сервисом Dream Job. 33 % кубанцев признались, что в первые месяцы на новом месте их посещали мысли об увольнении. При этом статистика реального ухода еще более показательна: 64% россиян (в том числе жителей Кубани) хотя бы раз увольнялись в течение первых шести месяцев работы.

Главной причиной раннего ухода эксперты называют разрыв между ожиданиями и реальностью. Чаще всего сотрудники сталкиваются с тем, что обещанные на собеседовании условия не соответствуют фактическим. Это касается зарплаты, нагрузки, графика и круга задач. Примечательно, что решение об уходе многие принимают очень быстро: 64% таких работников уже в первый месяц понимали, что не останутся в компании, причем 23% — уже в первую неделю, а 10% — в день выхода на работу. В подавляющем большинстве случаев (87%) увольнение происходило по инициативе самого сотрудника.

Анализ данных hh.ru также позволил выделить группы риска по отраслям и возрасту. Наиболее склонны к размышлениям об уходе работники автомобильного бизнеса (50%), маркетинга, рекламы и PR (47 %), а также HR специалисты (46%). В то же время в IT сфере, сфере безопасности и среди рабочего персонала доля таких сотрудников заметно ниже — 26–29%. Возрастной срез показал, что чаще других о смене работы задумываются сотрудники 35–44 лет (39%), за ними следуют работники 25–34 лет (38%) и 45–54 лет (36%).

Среди конкретных причин, побуждающих к уходу, респонденты чаще всего называли стиль управления руководства (36%), несоответствие обещанных и реальных условий (29%) и недостаточную поддержку в период адаптации (14%). При этом мужчины чаще акцентировали внимание на невыполненных обещаниях (59% против 52% среди женщин).

Важный вывод исследования: более половины опрошенных (57%) заявили, что отказались бы от предложения о работе, если бы заранее получили более честное описание условий. При этом 72% уволившихся считают, что работодатель понимал истинные причины их ухода.

«Раннее увольнение влияет на дальнейшее поведение кандидата. После такого опыта 73% респондентов стали внимательнее изучать работодателей. В сумме 94% опрошенных начали тщательнее проверять отзывы, условия работы, круг задач и стиль управления до принятия предложения. Для компаний такой опыт оборачивается снижением доверия к работодателю и делает каждый следующий найм сложнее», — прокомментировал основатель и генеральный директор Dream Job Борис Курбатов.