Где в Сочи есть бензин 16 июля 2026

Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным на 09:00 16 июля, в Сочи функционируют 50 автозаправочных станций. При этом на значительной части из них действуют ограничения, введенные собственниками: на 30 АЗС топливо отпускают исключительно в топливные баки автомобилей, причем объем не должен превышать 30 литров на одну машину.

Доступность разных видов топлива распределена следующим образом:

- АИ-100 - есть на 25 АЗС;

- АИ-95 - представлен на 32 станциях;

- АИ-92 - доступен на 33 АЗС;

- дизельное топливо— есть на 39 заправках;

- сжиженный газ - реализуется на 11 АЗС.

Особые условия действуют на отдельных сетях: на двух АЗС «Роснефть» продажа горючего осуществляется только по топливным картам. На двух станциях сети «Лукойл» по картам отпускают бензин, однако дизельное топливо можно приобрести без карты.

Кроме того, три автозаправочные станции временно не осуществляют отпуск топлива, еще пять находятся на плановом ремонте.

«Просьба не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж», – призвали в мэрии Сочи.

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