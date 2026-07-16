Где в Анапе есть бензин 16 июля 2026

В городе-курорте работают 27 АЗС Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Анапе 16 июля работают 27 автозаправочных станций. Такие данные по состоянию на 09:30 утра предоставили в мэрии курорта.

При этом на многих из них действуют различные ограничения, введенные собственниками. Так, на 12 АЗС горючее отпускают только по топливным картам либо исключительно для спецтранспорта. Еще на 14 станциях действуют лимиты на объем топлива, заливаемого в бак:

- на одной АЗС АИ-95 продают не более 20 литров на автомобиль;

- еще на одной - АИ-95 не более 24 литров;

- на одной станции лимит в 26 литров установлен для АИ-92 и ДТ;

- восемь АЗС ограничивают отпуск АИ-92, АИ-95, АИ 100 и ДТ объемом в 30 литров;

- на двух станциях можно заправить не более 40 литров АИ 92, АИ 95 и ДТ;

Для дизельного топлива установлены отдельные повышенные лимиты: на шести АЗС - до 50 литров, на трех станциях - до 60 литров, на одной - до 100 литров.

Кроме того, на всех автозаправочных станциях Анапы запрещен отпуск топлива в канистры и иные емкости.

Наличие топлива по видам:

- АИ-92 - есть на 24 АЗС;

- АИ-95 - представлен на 24 станциях;

- АИ-100 - доступен на трех АЗС;

- ДТ - есть на 24 заправках.

Уточняется, что в течение дня ситуация может меняться.

Жителей и гостей города просят не закупать топливо впрок: это позволит сохранить его доступность для всех автомобилистов и поможет избежать образования длинных очередей на АЗС.

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