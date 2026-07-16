Банк «Центр-инвест» представил экономику эффективности на Финансовом конгрессе Банка России

Фото: пресс-служба Финансового конгресса Банка России

Южно-российский банк «Центр-инвест» принял участие в Финансовом конгрессе Банка России, участники которого обсудили меры по обеспечению долгосрочного роста российской экономики. Открывая мероприятие, Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что потенциал дальнейшего роста связан с повышением производительности, более эффективным использованием имеющихся ресурсов и способностью экономики адаптироваться к структурным изменениям.

Региональный банк «Центр-инвест» демонстрирует эффективные решения для вызовов экономики и является участником федерального проекта «Производительность труда». Банк работает на прозрачных условиях без скрытых комиссий и завышенных ставок. Такой подход позволяет минимизировать издержки, сохранять ставки ниже рыночных и направлять сэкономленные средства клиентов на развитие бизнеса.

Клиенты банка наращивают налоговые выплаты гораздо быстрее рынка: по итогам 2025 года их прирост составил 9,1%, тогда как прирост налогов в целом в Ростовской области составил лишь 1,9%.

На текущий момент банк «Центр-инвест» занимает 4-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по объему выданных кредитов МСБ за 2025 год, выдав 121 млрд рублей кредитных средств, 78% из которых получили компании из сегмента малого и среднего бизнеса. При этом по итогам 2025 года просроченная задолженность по кредитам в банке составляет менее 1%.

Развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий, трансформация финансового рынка и современные подходы к регулированию также вошли в число наиболее обсуждаемых тем Конгресса.

Честный проактивный подход банка помогает искать креативные решения, стимулируя развитие новых ресурсов, рынков и технологий. Кроме того, банк совместно с ведущими вузами развивает ИИ-инфраструктуру и готовит кадры для региона.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

— Мы инвестируем в человеческий капитал — для повышения цифровой грамотности банк запустил платформу онлайн-обучения по ИИ, провёл бесплатные образовательные интенсивы и обучил более 1 000 представителей госорганов и малого бизнеса внедрению искусственного интеллекта в работе, — уточнил председатель правления Сергей Скрипка.

В 2026 году Финансовый конгресс посетили 1150 участников, в том числе 19 иностранных делегаций и свыше 90 иностранных участников, включая председателей центральных банков ряда дружественных стран.

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