Сирены в Анапе включили из-за угрозы атаки БПЛА 16 июля

Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Около 10 утра 16 июля в Анапе включили сирены системы оповещения. Это связано с беспилотной угрозой, сообщили в мэрии.
«В городе включена сирена, сохраняется угроза атаки БПЛА», – предупредили в пресс-службе администрации Анапы.
Жителей и гостей города просят соблюдать меры безопасности:
- незамедлительно укрыться в здании, выбрав помещение без окон - например, ванную комнату, кладовую, коридор либо спуститься в подвал или на цокольный этаж;
- не использовать в качестве укрытия автомобиль;
- воздержаться от съемки и публикации материалов, связанных с работой систем ПВО и спецслужб;
- оставаться в безопасном месте и сохранять спокойствие до официального объявления об отмене угрозы.
При необходимости можно обратиться за помощью по единому номеру экстренных служб - 112.
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