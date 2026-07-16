Сирены в Анапе включили из-за угрозы атаки БПЛА 16 июля

В городе завыли сирены Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Около 10 утра 16 июля в Анапе включили сирены системы оповещения. Это связано с беспилотной угрозой, сообщили в мэрии.

«В городе включена сирена, сохраняется угроза атаки БПЛА», – предупредили в пресс-службе администрации Анапы.

Жителей и гостей города просят соблюдать меры безопасности:

- незамедлительно укрыться в здании, выбрав помещение без окон - например, ванную комнату, кладовую, коридор либо спуститься в подвал или на цокольный этаж;

- не использовать в качестве укрытия автомобиль;

- воздержаться от съемки и публикации материалов, связанных с работой систем ПВО и спецслужб;

- оставаться в безопасном месте и сохранять спокойствие до официального объявления об отмене угрозы.

При необходимости можно обратиться за помощью по единому номеру экстренных служб - 112.

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