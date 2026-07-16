Где в Северском районе есть бензин 16 июля 2026

В Северском районе работают 13 автозаправок Фото: Ольга ЮШКОВА.

По данным на 9:00 16 июля, в Северском районе функционируют 13 автозаправочных станций. Как сообщили в пресс-службе районной администрации, на всех работающих АЗС действует лимитированный отпуск топлива в топливные баки, нормы установлены собственниками станций.

Доступность горючего по видам:

- АИ 95 — есть на девяти АЗС;

- АИ 92 — представлен на 10 станциях;

- дизельное топливо— доступно на 10 АЗС.

При этом четыре автозаправочные станции временно не осуществляют отпуск топлива.

«Просьба не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж», – призывают в администрации Северского района.

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