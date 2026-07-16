В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Геленджика Фото: Галина КОПЫЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты утром 16 июля. Об этом в 10:22 сообщили в Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – проинформировал заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

В ведомстве уточнили, что ограничения на полеты ввели в целях обеспечения безопасности.

Напомним, в ночь на 16 июля Крымский мост перекрывали почти на 5 часов. Движение возобновили в 5 утра. По данным на 10:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет, а со стороны Керчи в очереди находятся 150 автомобилей.

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