Ветеран и почетный гражданин Краснодара Николай Веселовский отметил 100-летие

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Участнику Великой Отечественной войны и почетному гражданину Краснодара Николаю Веселовскому 16 июля исполнилось 100 лет. С вековым юбилеем ветерана поздравил глава краевой столицы Евгений Наумов.

Николая Васильевича призвали в ряды Красной Армии в 1943 году. Он сразу попал в эпицентр одного из самых масштабных и кровопролитных сражений Великой Отечественной — на Курскую дугу, где воевал в составе мотострелкового батальона. Проявив себя в тяжелых боях, молодой боец был направлен на учебу в Ульяновское танковое училище. После его окончания он продолжил службу в Группе советских войск в Германии.

Военная карьера Николая Веселовского была насыщенной: ему довелось служить в Бресте, Забайкалье, Грозном и Новороссийске. Финальной точкой его службы стал Краснодар, где в 1976 году он ушел в отставку с должности заместителя начальника политотдела Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко.

Выйдя на заслуженный отдых, ветеран не прекратил трудиться на благо кубанской столицы, работая инженером по мобилизационной работе. Особое место в его мирной жизни занимало патриотическое воспитание молодежи — Николай Веселовский регулярно проводил уроки мужества и встречи со школьниками и студентами Краснодара.

«От всей души поздравляю Николая Васильевича с праздником. От лица всех краснодарцев благодарю ветерана за Победу и желаю крепкого здоровья», — написал Евгений Наумов в своих соцсетях.