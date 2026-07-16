Краснодарский край занял четвертое место в России по выдаче кредитов наличными

Жители Кубани оформили 91,58 тысячи займов на общую сумму 16,96 млрд рублей Фото: Архив "КП".

По данным Объединенного кредитного бюро, в июне Краснодарский край вошел в четверку российских регионов по объему выдачи кредитов наличными. Жители Кубани оформили 91,58 тысячи займов на общую сумму 16,96 миллиарда рублей.

Лидерами рейтинга стали Москва, Московская область и Санкт Петербург. В столице банки выдали 141,62 тысячи кредитов на 49,62 миллиарда рублей, в Подмосковье — 126,78 тысячи займов на 36,39 миллиарда рублей. В Санкт Петербурге объем кредитования достиг 21,13 миллиарда рублей при 69,8 тысячи оформленных кредитов.

В масштабах всей страны динамика кредитования остается высокой. В июне российские банки предоставили 2,23 миллиона кредитов наличными, что на 55 % больше, чем в июне прошлого года. Общий объем выдачи составил 471,47 миллиарда рублей: по сравнению с маем показатель вырос на 5% (в мае он равнялся 449,73 миллиарда рублей), а в годовом выражении — на 79% (в июне 2025 года объем кредитов наличными составлял 263,46 миллиарда рублей).

Средний размер кредита в июне достиг 211 тысяч рублей, а средний срок кредитования составил 28 месяцев. За первое полугодие 2026 года (с января по июнь) россияне оформили 11,73 миллиона кредитов наличными на общую сумму 2,32 триллиона рублей, сообщает ТАСС.