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НовостиОбщество16 июля 2026 8:37

Краснодарский край занял четвертое место в России по выдаче кредитов наличными

Жители Кубани взяли почти 17 млрд рублей кредитов наличными за месяц
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Жители Кубани оформили 91,58 тысячи займов на общую сумму 16,96 млрд рублей

Жители Кубани оформили 91,58 тысячи займов на общую сумму 16,96 млрд рублей

Фото: Архив "КП".

По данным Объединенного кредитного бюро, в июне Краснодарский край вошел в четверку российских регионов по объему выдачи кредитов наличными. Жители Кубани оформили 91,58 тысячи займов на общую сумму 16,96 миллиарда рублей.

Лидерами рейтинга стали Москва, Московская область и Санкт Петербург. В столице банки выдали 141,62 тысячи кредитов на 49,62 миллиарда рублей, в Подмосковье — 126,78 тысячи займов на 36,39 миллиарда рублей. В Санкт Петербурге объем кредитования достиг 21,13 миллиарда рублей при 69,8 тысячи оформленных кредитов.

В масштабах всей страны динамика кредитования остается высокой. В июне российские банки предоставили 2,23 миллиона кредитов наличными, что на 55 % больше, чем в июне прошлого года. Общий объем выдачи составил 471,47 миллиарда рублей: по сравнению с маем показатель вырос на 5% (в мае он равнялся 449,73 миллиарда рублей), а в годовом выражении — на 79% (в июне 2025 года объем кредитов наличными составлял 263,46 миллиарда рублей).

Средний размер кредита в июне достиг 211 тысяч рублей, а средний срок кредитования составил 28 месяцев. За первое полугодие 2026 года (с января по июнь) россияне оформили 11,73 миллиона кредитов наличными на общую сумму 2,32 триллиона рублей, сообщает ТАСС.