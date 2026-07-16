В Краснодаре продлили повышенную выплату контрактникам до 30 сентября

В Краснодаре продлили повышенную муниципальную выплату контрактникам в размере 1 миллиона рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты городской Думы Краснодара на XV очередном заседании поддержали предложение администрации города о продлении срока предоставления повышенной муниципальной выплаты для граждан, заключающих контракт на военную службу. Теперь единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей от муниципалитета можно получить до 30 сентября 2026 года включительно, сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы.

«Сегодня вместе с депутатами приняли ряд очень важных решений, касающихся поддержки участников СВО и их семей. Это наша святая обязанность», – прокомментировал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Помимо продления выплаты, депутаты приняли решение о полном списании задолженности по местным налогам (на землю и на имущество физических лиц) для семей военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Право на получение городской выплаты в 1 миллион рублей имеют граждане РФ вне зависимости от места регистрации — главное условие заключение контракта именно в военкоматах Краснодара. С учетом других мер поддержки общая сумма единовременной выплаты при заключении контракта в Краснодаре достигает 3,9 миллиона рублей: 2,5 миллиона предоставляет край, 1 миллион — город, еще 400 тысяч рублей выделяет Минобороны. За первый год службы военнослужащий может получить в общей сложности до 6,5 миллионов рублей.

Для получения подробной информации об условиях заключения контракта и положенных выплатах можно обратиться по круглосуточному телефону 8 (800) 444 46 23 либо посетить сайт контракт23.рф.