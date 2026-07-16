Обнаженных туристов штрафуют на пляжах в Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи продолжают контролировать соблюдение этических норм на пляжах. Очередной межведомственный рейд прошел в Лазаревском районе Сочи по прибрежной зоне поселка Солоники.

В мэрии курорта напоминают, что благоустроенные пляжи города отвечают всем требованиям безопасности: там проверено дно, обозначены зоны для купания, дежурят спасатели, есть медпомощь и система оповещения. В отличие от них, дикие пляжи не имеют необходимой инфраструктуры. К тому же путь к некоторым из них пролегает через железнодорожные пути — это создает дополнительные риски и затрудняет оказание помощи в случае ЧП. На необорудованных участках побережья размещены предупреждающие таблички: они информируют о запрете купания и нахождения в обнаженном виде.

«Сочи — это семейный курорт для отдыха с детьми, поэтому мы призываем гостей и жителей нашего курорта выбирать только официальные пляжные территории — в этом году благоустроен почти 41 километр береговой полосы», — прокомментировал директор департамента курортов и туризма мэрии Сочи Евгений Отрохов.

В ходе рейда выявили троих нарушителей: двое купались на необорудованном пляже, еще один отдыхающий находился на пляже в обнаженном виде. С гражданами провели разъяснительную беседу, в отношении них составили административные протоколы и назначили штрафы в соответствии с законодательством РФ.