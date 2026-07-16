Преступность в Краснодаре сократилась более чем на четверть

Преступлений в Краснодаре стало меньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре зафиксировано существенное снижение уровня преступности. По итогам первых шести месяцев 2026 года количество зарегистрированных преступлений в краевой столице сократилось на 26,5% по сравнению с первым полугодием 2025 года, сообщил начальник Управления МВД России по городу Краснодару Андрей Платонов.

«По итогам первого полугодия 2026 года всего зарегистрировано 6738 преступлений – это на 2424 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – говорится в сообщении ведомства.

Положительная динамика наблюдается по большинству ключевых направлений. В Краснодаре значительно сократилось число тяжких и особо тяжких посягательств против личности, включая убийства и умышленное причинение вреда здоровью граждан.

Кроме того, краснодарские полицейские отмечают спад имущественных и финансовых преступлений. В городе стали реже фиксировать случаи мошенничества, грабежи, угоны транспортных средств, а также кражи из квартир, автомобилей и мобильных телефонов. Также сократилось число высокотехнологичных преступлений, связанных с хищением денежных средств непосредственно с банковских счетов.